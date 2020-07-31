Москва, , 11:32 — REGNUM Качественная мобильная связь и сервисная инфраструктура появятся на скоростной трассе Москва — Казань (М-12). Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В списке поручений по итогам совещания в Елабуге 10 июля появилась информация, что «к моменту ввода в эксплуатацию новая федеральная трасса М-12 Москва — Казань должна быть полностью обеспечена качественной мобильной связью и сервисной инфраструктурой».

Определить подрядчика на проектирование и строительство автомагистрали в ходе конкурсных процедур необходимо до 10 сентября. Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» до 1 ноября обязаны разработать и утвердить документацию по планировке территории федеральной трассы. Также для строительства М-12 поручено обеспечить оперативное резервирование земель.

ИА REGNUM напоминает, строительство скоростной трассы Москва — Казань введется в рамках международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай и станет самым масштабным дорожным проектом страны. Протяжённость автотрассы Москва — Казань составит более 700 км. Автомагистраль свяжет четыре крупнейшие агломерации России — Московскую, Самарско-Тольяттинскую, Нижегородскую и Казанскую, что даст импульс для их динамичного развития и ускорит транзитные перевозки.

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