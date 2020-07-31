Ярославль, , 11:16 — REGNUM УФАС России по Ярославской области признало незаконной закупку музеем-заповедником «Ростовский кремль» автомобиля Тойота Камри 2,6 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение органа.

Ростовский кремль Yarregion.ru

Закупка автомобиля, который предназначался для директора музея Наталии Каровской, вызвала общественный резонанс в регионе. В социальных сетях ряд ярославцев выступили с резким осуждением закупки автомобиля в максимальной комплектации. Другие пользователи социальных сетей, напротив, встали на защиту директора, посчитав, что руководитель федерального музея должна передвигаться с комфортом.

При этом один из жителей области направил в УФАС жалобу, по итогам рассмотрения которой закупка была отменена. Противники закупки посчитали это «победой здравого смысла».

Между тем, как говорится в опубликованном решении, поводом для отмены закупки стала вовсе не цена автомобиля и не его «люксовые» характеристики. УФАС нашел совершенно иное нарушение.

В конкурсной документации музей установил ограничение на поставку автомобилей, произведенных за пределами Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства России. Это постановление запрещает государственным организациям закупать иностранную технику «в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка».

Согласно данному ограничению, музей мог купить Тойоту Камри, только собранную в России. Для российского рынка эти автомобили собираются в Ленинградской области. Но патриотизм оказался излишним.

Постановление правительства РФ о запрете покупки иностранных автомобилей, на которое стояла ссылка в конкурсной документации, прекратило действие 1 июля 2020 года. А конкурсная документация была размещена 13 июля. То есть, по логике антимонопольщиков, Ростовский кремль установил избыточные требования к автомобилю.

Еще одно нарушение, найденное региональным УФАС, касается формулировок. Вместо термина «ключевая ставка» заказчик использовал термин «ставка рефинансирования».

В итоге комиссия УФАС принала музей нарушившим закон о госзакупках и передала материалы для возбуждения дела об административном правонарушении. Также комиссия потребовала устранить допущенные нарушения.

Иначе говоря, сам факт приобретения автомобиля в данной комплектации и по такой цене не вызвал никаких вопросов у ведомства. Найденные нарушения носят исключительно формальный характер. Ведь приобрести автомобиль Тойота Камри с указанными характеристиками иностранной сборки по такой цене невозможно — из-за ввозных пошлин он будет гораздо дороже. Кроме того, 1 июля вышло новое аналогичное постановление правительства России.

Формально ничто не мешает музею исправить конкурсную документацию и купить желаемый автомобиль. Впрочем, пока на портале госзакупок новый аукцион не размещен.