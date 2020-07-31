Берлин, , 11:19 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2020 года автоконцерн Volkswagen Group понёс убытки в объёме 1,019 млрд евро против прибыли в 7,168 млрд евро, полученной год назад. Об этом говорится в обнародованной финансовой отчетности компании.

В документах отмечается, что выручка концерна за первые полгода уменьшилась более чем на 23% — до 96,131 млрд евро, а операционный убыток составил 1,49 млрд евро.

Продажи моделей Volkswagen за отчётный период «просели» на 30%. Всего с января по июнь 2020 года дилерам удалось реализовать по всему миру 3,736 млн машин.

В автокомпании объясняют такие показатели пандемией коронавируса и последующим за ней кризисом в автомобильной отрасли.

Ранее в Федеральной торговой комиссии (FTC) США заявили, что компания Volkswagen в Соединённых Штатах выплатила своим клиентам $9,8 млрд в качестве компенсаций по делу о манипуляциях данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных автомобилях марки.

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