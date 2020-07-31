Чита, , 11:03 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали актуальные оперативные данные по количеству безработных в регионе. Всего на 31 июля 2020 г. в регионе насчитывается 32 163 таких гражданина, тогда как 13 июля их было 27 968 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уровень безработицы составляет 6,1% (на 13 июля — 5,3%). Только за последние сутки безработными признаны 328 человек.

С 1 марта 2020 г. за содействием в поиске подходящей работы обратились всего 37 022 человека, безработными признаны 31 676. Также увеличилось число тех, кто получает пособие по безработице в максимальном размере (14 556 руб.), сейчас таких 10 267 человек. Увеличилось также численность получающих доплату на несовершеннолетних детей в размере 3000 руб. — до 5635 человек.

Также, по данным регионального министерства труда, с 1 марта 2020 г. 148 человек закрыли свои ИП.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 13 июля 2020 г. в регионе насчитывалось 27 968 безработных граждан, тогда как ещё в конце мая их было 13 763 человек.

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