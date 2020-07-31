Киев, , 11:01 — REGNUM Правительство Украины оценило падение ВВП в апреле-июне 2020 года на уровне 14%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом говорится в проспекте еврооблигаций украинского минфина, сообщает 31 июля «Интерфакс-Украина».

Вместе с тем, в документе утверждается, что такая динамика приведет к снижению реального ВВП в 2020 г. всего на 4,8% при номинальном ВВП на уровне 3,985 трлн грн, как и было запланировано правительством в апреле, при внесении изменений в госбюджет страны. Также указывается, что дефицит бюджета не превысит заложенные в законе о бюджете 7,5% ВВП по итогам года.

ИА REGNUM напоминает, что 29 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины сохраняет прогноз падения ВВП в 2020 году на уровне минус 4,8%. При этом по официальным данным министерства экономики, сокращение объемов ВВП Украины составило 5,9% в январе-мае 2020 г. Основной кредитор страны — МВФ — ожидает падения украинской экономики как минимум на 8,2%.