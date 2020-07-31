Москва, , 10:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин дал поручение проработать дополнительные меры поддержки граждан, которые потеряли вклады в банках, сообщается 31 июля на сайте Кремля.

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Поручение дано председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Премьер-министр и глава ЦБ должны представить доклад по предпринятым мерам поддержки граждан до 1 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России периодически лишает лицензии банки, нарушивгие законодательство.

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