Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города о выделении в 2020 году субсидий на возмещение затрат по приобретению спортивной экипировки, инвентаря и оборудования региональным спортивным федерациям по видам адаптивного спорта. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Согласно подписанному постановлению, субсидии на возмещение затрат по приобретению спортивной экипировки, инвентаря и оборудования будут предоставлены региональным спортивным федерациям по видам адаптивного спорта, прошедшим государственную аккредитацию.

Также субсидии смогут получить субъекты физкультурно-спортивной деятельности, содержащие сильнейшие команды по игровым видам спорта, для возмещения затрат на подготовку и участие этих команд во всероссийских и международных соревнованиях, приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования.

«Субсидии предоставляются на конкурсной основе», — уточнили в Смольном.