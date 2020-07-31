Москва, 31 июля 2020, 10:34 — REGNUM Если нефтедобывающие компании будут не допускать обвала нефтедобычи и своевременно инвестировать в разработку новых труднодоступных месторождений, то возможно в будущем им удастся сохранить существующие объемы добычи углеводородного сырья. Об этом корреспондент ИА REGNUM 31 июля заявила доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Тамара Сафонова. Так она прокомментировала итоги опросов экспертов ОПЕК, которые опасаются, что мир может уже никогда не вернуться к докризисному уровню спроса на нефть.
При этом эксперт подчеркнула, что переход на новый технологический уклад это безусловная перспектива и весь вопрос в сроках.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что сокращение мирового спроса на нефть в качестве топлива компенсируется ее использованием для производства товаров.
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