Москва, , 10:34 — REGNUM Если нефтедобывающие компании будут не допускать обвала нефтедобычи и своевременно инвестировать в разработку новых труднодоступных месторождений, то возможно в будущем им удастся сохранить существующие объемы добычи углеводородного сырья. Об этом корреспондент ИА REGNUM 31 июля заявила доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Тамара Сафонова. Так она прокомментировала итоги опросов экспертов ОПЕК, которые опасаются, что мир может уже никогда не вернуться к докризисному уровню спроса на нефть.

«Последствия карантина и самоизоляции в будущем могут серьезно повлиять на уровень потребления энергоресурсов. Сыграют свою роль масштабы перехода организаций на удалённый режим работы, уровень занятости и темпы внедрения энергоэффективных технологий в корпоративном и частном секторе, — сказала она. — В России технологический потенциал нефтедобычи, созданный в советский период, постепенно сокращается и перспективы нефтедобычи на старых месторождениях напрямую взаимосвязаны с использованием новых информационных технологий».

При этом эксперт подчеркнула, что переход на новый технологический уклад это безусловная перспектива и весь вопрос в сроках.

«В Еврозоне планируется осуществить этот переход к 2050 году, в России пока даже не разработана стратегия, стимулирующая постепенное внедрение альтернативных энергетических технологий», — констатировала Сафонова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что сокращение мирового спроса на нефть в качестве топлива компенсируется ее использованием для производства товаров.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ призвали не ждать быстрого завершения нефтяной эры