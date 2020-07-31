Москва, , 10:20 — REGNUM Сокращение мирового спроса на нефть в качестве топлива компенсируется ее использованием для производства товаров, считает доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Об этом он заявил 31 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогнозы о том, что спрос на нефть может уже больше не восстановиться.

«Из-за коронавируса потребление нефти сократилось больше чем на треть. Тёплая зима, низкая цена за баррель, высокие запасы, трансформация глобальных цепочек крупного бизнеса, рост популярности альтернативной энергетики — всё это сказывается на спросе на нефть, — отметил Тимофеев. — Однако с ростом массового потребления и желании удешевить товары мы всё больше сталкиваемся с достижениями химиков и технологов по освоению нефти для производства товаров и одежды, применением композитных технологий. Поэтому сокращение использования нефти как топлива для машин, скорее всего, восполнится на этот же объём спросом для производства товаров. Эксперты ОПЕК встревожены своей оценкой общемирового сокращения спроса на автомобили, что прямо влияет на будущие прогнозы потребления».

Однако, как подчеркнул Тимофеев, следует учитывать, что тяжелая техника потребляет в разы больше топлива: самолеты, тракторы, бронетехника.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Reuters опубликовало результаты опросов экспертов, близких к ОПЕК, по мнению которых, упавший в результате пандемии спрос на нефть может уже не восстановиться.

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