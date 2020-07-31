Москва, 31 июля 2020, 10:20 — REGNUM Сокращение мирового спроса на нефть в качестве топлива компенсируется ее использованием для производства товаров, считает доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Об этом он заявил 31 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогнозы о том, что спрос на нефть может уже больше не восстановиться.
Однако, как подчеркнул Тимофеев, следует учитывать, что тяжелая техника потребляет в разы больше топлива: самолеты, тракторы, бронетехника.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Reuters опубликовало результаты опросов экспертов, близких к ОПЕК, по мнению которых, упавший в результате пандемии спрос на нефть может уже не восстановиться.
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