Сеул, , 10:27 — REGNUM Южная Корея выделит $5,15 млн шести развивающимся странам на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

По их словам, средства будут выделены через совместные фонды Всемирного банка The Korea — World Bank Partnership Facility и Korea-IFC Partnership Program.

Известно, что данные средства помогут развивающимся странам улучшить свою «цифровую инфраструктуру», чтобы лучше справляться с пандемией, а также повысить производительность сельскохозяйственной отрасли.

Отмечается, что в список стран — получателей помощи вошли Уганда, Киргизия, Вьетнам, Камбоджа.