Владивосток, , 10:21 — REGNUM С начала 2020 года предприятия Приморья реализовали 635 тонн мидий, гребешка и устриц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В связи с пандемией коронавируса и введением ограничительных мер, в частности закрытием ресторанов, объёмы реализованной продукции аквакультуры снизились по сравнению с 2019 годом на 60 тонн.

В Приморье 96 предприятий выращивают аквакультуру на «морских огородах» площадью около 70 тыс.га. В краевом бюджете запланировано около 19 млн рублей субсидий.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбоводным хозяйствам Нижегородской области окажут господдержку в 18,5 млн рублей в рамках региональной программы «Развитие товарной аквакультуры».