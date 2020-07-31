Махачкала, , 10:15 — REGNUM Плодоовощной комплекс, предусматривающий хранение и переработку продукции сельского хозяйства, планируется построить на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Дагестане. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам состоявшейся 30 июля встречи премьер-министра региона Артема Здунова с инвесторами.

Отмечается, что ранее в Дагестане компанией «Агрико» было инициировано несколько проектов, под реализацию которых почти 10 лет назад были выделены земельные участки. Однако по определенным причинам, связанным с финансовым кредитованием, а также с неготовностью инфраструктуры, плодоовощной комплекс так и не был построен, как и не появились предприятия по переработке мяса и риса в городе Кизляре.

В настоящее время обсуждается возможность использования ранее выделенных под проекты 70 га земли на инвестиционной площадке «Уйташ» на ТОСЭР «Каспийск». В ходе встречи Здунов подчеркнул, что инвесторы должны выполнять свои обязательства.

«Давайте договоримся, что у проекта будут определенные сроки реализации, источник финансирования и гарантии. У нас есть обязательства по земле, которая не осваивается уже почти 10 лет. Если вы в проект не входите, то землю будем освобождать и развивать там инфраструктуру под другие проекты», — сказал премьер-министр Дагестана.

Представитель «Агрико» со своей стороны отметил, что компания намерена реализовать проект по строительству плодоовощного комплекса на выделенных землях. Здесь предусматривается как хранение, так и переработка овощей и винограда.

На первом этапе реализации проекта планируется строительство хранилища на 44 тыс. тонн овощей и 10 тыс. тонн винограда. Второй этап — это переработка винограда и производство томатной пасты. Общий объем хранения составит около 120 тыс. тонн продукции. Также предусмотрен оптово-распределительный центр. В целом, по словам инвесторов, будет создано более 900 рабочих мест.

«Мы уверены, что этот проект даст возможность поставлять обработанную продукцию, куда угодно, причем используя как ранние, так и поздние сорта, что очень прибыльно. <…> Однако нам нужна поддержка правительства региона», — сказал представитель компании.

Отмечается, что по итогам обсуждения региональное правительство признало востребованность реализации проекта в Дагестане. Здунов рекомендовал инвесторам актуализировать финансовую модель проекта, а коллегам по правительству поручил использовать при совместной реализации имеющиеся инструменты фонда развития моногородов, Корпораций развития Дагестана и Северного Кавказа.

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