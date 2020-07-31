Омск, , 10:08 — REGNUM Вчера на площадке Областного Конгресс-холла завершился масштабный деловой форум «Агро-Омск 2020». Актуальные задачи для аграриев Омской области остаются прежними: повышение эффективности производства, увеличение переработки молока, зерновых и зернобобовых, масличных культур.

Уже два месяца в Омской области продолжается самая сильная за последние 8 лет засуха. В южных районах из-за суховея и почвенной засухи ввели режим ЧС. В связи со сложившейся ситуацией уборочная кампания озимых культур в регионе началась на месяц раньше обычного.

Обращаясь к участникам форума «Агро-Омска», губернатор Александр Бурков отметил, что благодаря накопленному опыту сельхозтоваропроизводители региона ежегодно справляются с теми жесткими вызовами, которые им бросает погода.

«В прошлом году, несмотря на введение в одной трети муниципальных районов режима ЧС в связи с переувлажнением почвы, нам удалось собрать более 3 млн тонн зерна. Это 15-е место в России и второе в Сибири. В этом году погода, наоборот, жаркая и засушливая, — часть посевов погибла. Но я верю в наших аграриев, и планку в 3 млн. тонн зерна мы не снизим».

В этом году фундамент под урожай в регионе был заложен хороший. Увеличено применение семян высшей репродукции, в полтора раза выросло применение минеральных удобрений. Говорить об итоговой урожайности еще рано, но очевидно, что без применения современных агротехнологий последствия жары могли бы оказаться куда серьезнее.

«Высокая в целом урожайность по области компенсирует частичные потери урожая в связи с аномальной засухой в 9 районах», — отметил глава регионального аграрного ведомства Николай Дрофа.

Закуп минеральных удобрений в области начался в прошлом году сразу по окончании уборки. Уже в октябре омский минсельхозпрод заключил соглашение о сотрудничестве с сетью дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион», российским лидером по суммарным поставкам минеральных удобрений российским аграриям. Промежуточный итог сотрудничества подвели в дни работы «Агро-Омска».

По словам гендиректора «ФосАгро-Регион» Андрея Вовка, в рамках реализации соглашения, в 2020 году «ФосАгро-Регион» уже увеличила поставки продукции ФосАгро в Омскую область более чем на 50%. Основная часть этого объема пришлась на гранулированные фосфорсодержащие удобрения, а в дальнейшем компания может начать поставки омским аграриям питательных комплексов и в жидкой форме, особенно эффективных в условиях засухи.

«Применение жидких комплексных удобрений в этом году на Юге и в Черноземьяе позволило части аграриев справиться с дефицитом влаги после бесснежной зимы. Уверен, этот опыт будет полезен и на сибирской земле», — рассказал Андрей Вовк.

В этом году из-за пандемии коронавируса организаторам «Агро-Омска» пришлось изменить привычный формат мероприятия и перенести его в Интернет-пространство, сделав акцент на деловую программу. Своим профессиональным опытом с участниками онлайн-форума делились спикеры не только из Омской области, но и из Новосибирска, Волгограда, Москвы, Германии и Белоруссии. Трансляцию на YouTube канале посмотрели более 4000 человек.

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