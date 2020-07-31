Токио, , 10:03 — REGNUM В Администрации Кабинета министров Японии 30 июля заявили, что экономика страны впала в рецессию после достижения своего пика приблизительно в октябре 2018, сообщает информационное агентство Дзидзи.

Это значит, что рост экономики продолжался 71 месяц, начиная с декабря 2012 года, когда премьер-министр Синдзо Абэ вновь пришёл к власти.

Период 2012—2018 годов оказался чуть менее долгим, чем самый продолжительный период послевоенного экономического роста в Японии, называемый «Идзанами».

Напомним, что экономисты различают два периода экономического роста Японии в послевоенный период — так называемые бумы «Идзанаги» и «Идзанами». Бум «Идзанаги» наблюдался в 1965—1970 года и длился 57 месяцев. Тогда экономика Японии выросла на 50%. А период «Идзанами» начался в 2002 году и закончился в 2008, тогда экономика Японии выросла на 7%. Период 2012—2018 годов стал третьим периодом послевоенного экономического роста в Японии.