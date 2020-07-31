Москва, , 09:54 — REGNUM Банки РФ выступили с инициативой дать им возможность списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов. Речь идёт о тех пользователях услугами финансовой организации, которые в течение года не сообщили в банк об изменении своих идентификационных данных и не отвечали на звонки кредитной организации. Об этом 31 июля сообщает газета «Известия».

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Соответствующее предложение готовит «Абсолют Банк» в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ — механизма совершенствования нормативно-правовой базы по регулированию финансового рынка. Отмечается, что, согласно «антиотмывочному» закону, банк обязан обновлять сведения о клиентах не реже одного раза в год. При невозможности сделать это финансовые организации вынуждены отказывать самим себе в получении причитающихся им денег от клиентов, пояснил директор департамента финансового мониторинга «Абсолют Банка» Александр Поляков.

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Авторы инициативы уверены, что такие меры позволят клиентам избежать штрафов и неустоек, дадут банкам возможность получать деньги за уже оказанные услуги — ведение счета и выдачу кредита, а также предотвратить мошенничество со «спящими счетами».

Эту инициативу уже поддержали в ряде финансовых организаций, в частности в «ЮниКредит Банке», РСХБ и «Росбанке».