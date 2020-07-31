Сеул, , 09:51 — REGNUM Представители южнокорейской судостроительной компании Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) получили заказ на строительство четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) для судовладельцев Европы и Бермудских островов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, общая стоимость проекта оценивается в $745 млн.

Известно, что два судна будут построены на верфи Hyundai Heavy Industries, еще два — Hyundai Samho Heavy Industries и спущены на воду последовательно начиная с июня 2023 года.

Отмечается, что в этом году Korea Shipbuilding & Offshore Engineering получила заказы на строительство 42 судов на общую сумму $2,9 млрд, что составляет 19% от запланированной прибыли в текущем году.