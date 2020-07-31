Пермь, , 09:42 — REGNUM В Пермском крае жителям массово пересчитают тариф на вывоз мусора. До этого, пермякам приходилось индивидуально обращаться к регоператору за перерасчетом, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Если мы скорректировали тариф и снизили платеж, то нужно избавить жителей от бумажной волокиты и сделать всем массовый перерасчет без лишних заявлений. В следующих платежках жители должны увидеть корректировку», — подчеркнул врио главы Прикамья Дмитрий Махонин.

В августе население получит квитанции с откорректированной суммой платежа за вывоз ТКО.

Стоит отметить, региональное министерство тарифного регулирования и энергетики снизило тариф на вывоз мусора за 2019 год еще 3 июня 2020 года. Между тем регоператор осуществлял перерасчет только по заявлению граждан.

Ранее представитель Ассоциации содействия жилищному самоуправлению «Пермский стандарт», кандидат юридических наук Виталий Степанов подчеркнул, что жители получат унизительно небольшой перерасчет.

По данным пресс-службы краевой администрации, тариф для жителей многоквартирных домов снижен с 2,96 до 2,93 рубля за один квадратный метр общей площади в месяц. Для жителей частных домов снижение составит одну копейку (с 65,8 до 65,7 рубля за одного проживающего).

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