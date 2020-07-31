Нью-Дели, , 09:35 — REGNUM Рестайлинговый Hyundai Creta с начала продаж на индийском авторынке, несмотря на ограничения, вызванные эпидемией коронавируса, приобрели 20 тысяч человек, а заказали 55 тысяч. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

На данный момент Creta второго поколения продаётся в Южной Корее, Индии и Китае. В России это авто появится только летом следующего года.

В обновленной Hyundai Creta имеются двухуровневая головная оптика, новая радиаторная решётка, а на корме установлены двухрядные светодиодные фонари.

Внутри автомобиля установлены новейшая частично цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс с большим тачскрином.

Напомним, Hyundai Creta актуального поколения продаётся в России с силовым агрегатом рабочим объёмом 1,6 и 2,0 л. Они работают в паре с 6-скоростной «механикой» либо с 6-скоростной автоматической трансмиссией.

Ранее Hyundai представила спортивную версию кроссовера Santa Fe. Массовая сборка этой модели стартует в этом году. Однако продаваться версия N Performance будет только в Южной Корее.

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