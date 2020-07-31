Майкоп, , 09:31 — REGNUM Аграрии Адыгеи завершили уборку озимых культур в 2020 году с рекордными показателями. Они собрали 553 тыс. тонн зерна — это лучший результат в истории республики, сообщили ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

Отмечается, что предыдущий рекорд валового сбора озимых зерновых в Адыгее был установлен в 2016 году. Тогда аграрии республики собрали немногим более 500 тыс. тонн.

Урожайность зерна в текущем году в Адыгее составила 51,8 ц/га, что также является лучшим показателем за последние как минимум 20 лет. В хозяйствах региона собрано 25,8 тыс. тонн озимого рапса — это на 12 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Урожайность этой культуры составила 25,4 ц/га — на 4,8 ц/га выше, чем в 2019 году.

В минсельхозе добавили, что в настоящее время в Адыгее проводится комплекс послеуборочных работ и пахота под сев озимых культур урожая 2021 года.