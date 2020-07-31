Москва, , 09:25 — REGNUM Системного кризиса в российской авиационной отрасли из-за пандемии коронавируса не будет, есть и основания для оптимизма. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в опубликованном 31 июля фрагменте интервью ТАСС.

По его словам, детально оценить последствия серьёзного сокращения воздушных перевозок пока нельзя, преждевременно говорить о его влиянии на авиапром. Однако ни о каком системном кризисе речи не идёт.

Объединённую авиастроительную корпорацию министр назвал «достаточно сбалансированной» производственной единицей. Основания для оптимизма есть благодаря высоким темпам роста авиаперевозок, добавил он.

Мантуров отметил, что в условиях низкого спроса хорошо себя проявил самолёт SSJ-100. Ожидается, что за 2020 — 2021 год перевозки восстановятся, за это время будет готов к выходу на рынок среднемагистральный лайнер МС-21, появится региональный турбовинтовой Ил-114−300 и обновится SSJ-100.

«Так что мы постараемся войти с волной восстановления рынка в правильный резонанс», — сказал министр.

По оценкам, до 1,5 тыс. новых гражданских самолетов понадобятся в России в ближайшие 15−20 лет.

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