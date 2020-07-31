Чебоксары, , 09:18 — REGNUM В рамках дела о банкротстве ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанка» проведённая инвентаризация выявила недостачу имущества более чем на 44 млн рублей. Соответствующие сведения публикует государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Инвентаризация имущества банка продлевалась на два месяца решением суда и была завершена 20 июля 2020 года.

«В ходе инвентаризации выявлена недостача имущества на сумму 44 084 тыс. рублей, наибольшая часть которой в размере 26 201 тыс. рублей приходится на основные средства и хозяйственные затраты, в том числе на неотделимые улучшения на общую сумму 21 187 тыс. рублей, произведенные банком в арендованных помещениях, и связана с фактическим отсутствием имущества», — говорится, в частности, в сообщении.

Также АСВ выявило недостачу по корреспондентским счетам в других банках-корреспондентах на сумму 4 404 тыс. рублей, связав это с неподтверждением наличия средств на счетах банка.

«Недостача по прочим активам в сумме 11 941 тыс. рублей связана с отсутствием подтверждающих документов. По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества банка», — отмечается в документе.

Кроме того, АСВ выявлено 6 404 единиц имущества (мебель, банковское оборудование, оргтехника), неучтенное на балансовых счетах банка.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Чувашкредитпромбанка» отозвана 7 ноября 2019 года, 28 февраля 2020 года банк решением Арбитражного суда Чувашии признан банкротом. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

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