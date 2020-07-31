Чебоксары, 31 июля 2020, 09:18 — REGNUM В рамках дела о банкротстве ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанка» проведённая инвентаризация выявила недостачу имущества более чем на 44 млн рублей. Соответствующие сведения публикует государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Инвентаризация имущества банка продлевалась на два месяца решением суда и была завершена 20 июля 2020 года.
Также АСВ выявило недостачу по корреспондентским счетам в других банках-корреспондентах на сумму 4 404 тыс. рублей, связав это с неподтверждением наличия средств на счетах банка.
Кроме того, АСВ выявлено 6 404 единиц имущества (мебель, банковское оборудование, оргтехника), неучтенное на балансовых счетах банка.
Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Чувашкредитпромбанка» отозвана 7 ноября 2019 года, 28 февраля 2020 года банк решением Арбитражного суда Чувашии признан банкротом. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».
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