Сеул, , 08:53 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса экспорт легковых автомобилей из Южной Кореи во втором квартале 2020 года сократился на 40,6%, до $6,2 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Согласно опубликованным данным, за рубеж было поставлено 350 тыс. автомобилей, что на 47,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в первом квартале объем экспорта сократился на 15,2%, а число экспортируемых автомобилей — на 10,1%.

Отмечается, что экспорт в США сократился на 14,4%, в Канаду — на 25,4%, в Россию — на 60,4%, в Австралию — на 41,6%, в Германию — на 31,5%, в Великобританию — на 10,7%, во Францию — на 10,3%, в Саудовскую Аравию — на 2,4%.

С другой стороны, объём импорта легковых автомобилей в страну во втором квартале года вырос на 17,7%, а число импортируемых автомобилей — на 2,2%.

Импорт автомобилей из Германии вырос на 45,7%, Словакии — на 162,4%, Мексики — на 102,1%, однако импорт автомобилей из Японии, напротив, сократился на 65,6%.

Между тем, экспорт экологически чистых автомобилей вырос на 22,3%, до $3,16 млрд, а импорт — на 47,2%, до $670 млн.