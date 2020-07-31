Москва, , 08:47 — REGNUM За январь-май 2020 года несырьевой экспорт Москвы по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос на 43,5% и составил $12,8 млрд, сообщается на портале мэра столицы.

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За пять предприятия столицы экспортировали несырьевую неэнергетическую продукцию в 151 страну мира. Впервые осуществил поставки в Белоруссию и Таджикистан на сумму $1,2 млн производитель коммуникационного оборудования.

Наиболее высокий рост отмечен в производстве неметаллических материалов и изделий (на 40%), пищевой промышленности (на 17,3%), медицине и фармацевтике (на 15,9%).

Как сообщало ИА REGNUM, объем несырьевого экспорта Москвы за первый квартал 2020 года вырос на 26,3%.

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