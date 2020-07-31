Улан-Удэ, , 08:38 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ завершилась масштабная реконструкция железнодорожного вокзала. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, 31 июля состоялось открытие обновлённого вокзального комплекса.

Как отмечается, работы начались летом 2018 года. За два года здесь отремонтировали здание, пешеходный переход, а также благоустроили прилегающую территорию. Здесь появились комнаты матери и ребёнка, игровая комната, особое внимание уделили также созданию безбарьерной среды. Общая стоимость проекта составила более 950 млн рублей.

«Российские железные дороги и Восточно-Сибирская железная дорога нацелены на повышение комфортности пассажиров. Многое делается для того, чтобы вокзальные комплексы и подвижной состав соответствовали новому времени», — отметил на открытии начальник ВСЖД Василий Фролов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее планировалось, что обновлённый вокзал Улан-Удэ будет сдан в эксплуатацию в первом квартале 2020 года.

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