Чебоксары, , 08:35 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве коммерческого банка «Бизнес для бизнеса» (КБ ООО «БДБ») была рассмотрена смета текущих расходов на третий квартал. Кредиторы её не утвердили, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Кредиторы рассмотрели два вопроса. Была обсуждена смета текущих затрат на проведение мероприятий конкурсного производства на третий квартал, расходы оценили в 5 190,3 тыс. рублей. В документе отмечается, что данную смету кредиторы не утвердили.

В то же время участники собрания поддержали предложение конкурсного управляющего о порядке, сроках и условиях проведения аукциона на право приобретения имущества «БДБ» балансовой стоимостью менее 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, расходы на мероприятия конкурсного производства с 1 июля по 30 сентября оценили в 5 190,3 тыс. рублей, в том числе административно-хозяйственные — 4 743,9 тыс. рублей, затраты на содержание аппарата — в 446,6 тыс. рублей. Большую часть составили траты мероприятия по продаже имущества банка и расходы по публикации информации о процедурах конкурсного производства.

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Напомним, ранее кредиторы не приняли решение по смете текущих расходов на второй квартал 2020 года в сумме 3 358,9 тыс. рублей.

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