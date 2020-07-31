Москва, , 08:30 — REGNUM В Москве в январе-июне 2020 года количество граждан, получивших статус самозанятых, увеличилось на 70%, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: Налог на самозанятых распространяется по всей России

За I полугодие статус самозанятых в столице получили 130 тыс. человек. Ежемесячно регистрируются 20−25 тыс. самозанятых. Общее число в начала 2020 года достигло 324 тыс. человек.

По словам заммэра Владимира Ефимова, поступления налога на профессиональный доход в бюджет Москвы в I полугодии 2020 года составили 663 млн рублей, превысив на 34% показатель за весь 2019 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в России зарегистрированы более 770 тыс. самозанятых, из них каждый второй работает в Москве.

Читайте также: Более 300 тыс. москвичей официально зарегистрировались как самозанятые