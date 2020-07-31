Москва, , 08:11 — REGNUM Рубль 30 июля по итогам торгов подешевел к иностранным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,76%, до 73,12 руб., евро/рубль — на 86,65 руб., фунт/рубль — 1,60%, 95,80 руб. Потери рубля против евро и фунта оказались в два раза больше из-за общего ослабления доллара на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль подешевел с открытия дневной сессии на фоне снижения нефтяных котировок и выхода инвесторов из рисковых активов в связи с опасениями относительно темпов восстановления мировой экономики и вероятности второй волны коронавируса.

Опубликованные 29 июля статданные показали, что экономики Германии и США упали во втором квартале максимальными темпами. Индекс ВВП Германии снизился на 11,7% г/г против прогноза — 10,9% г/г.

Это было самое большое снижение с 1970 года. ВВП США рухнул на 32,9% в годовом исчислении. Падение оказалось самым резким со времен Великой депрессии из-за сокращения расходов потребителей и компаний в период пандемии.

Нервозности рынкам добавил президент США Дональд Трамп. В своём твиттере он написал о возможном откладывании президентских выборов. Трамп задумался о возможности переноса выборов из-за Ковид-19, так как «всеобщее голосование по почте сделает их самыми неточными и жульническими в истории США». Рубль даже выиграл от этого, так как доллар подешевел.

Дополнительное давление на рынки оказывало отсутствие прогресса в переговорах между республиканцами и демократами в Конгрессе США по новому пакету мер для спасения американской экономики размером в $1 трлн.

Также рубль страдал от конвертации полученных рублевых средств в валюту инвесторами-нерезидентами в рамках текущего дивидендного периода.

Сегодня, 31 июля, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в небольшом плюсе на уровне 43,43 (0,35%). Рубль частично отыгрывает потери, но этого недостаточно чтобы переломить восходящее движение в паре доллар/рубль.

В июле нацвалюта подешевела к доллару на 2,58%, к евро — на 8,31%, к фунту — 8,56%. Ситуация на нефтяном рынке остается стабильной, поэтому курс доллара может остаться торговаться ниже 74 руб.

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