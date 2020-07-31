Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Компания Facebook, являющаяся владельцем одноимённой социальной сети, получила право показывать на своей платформе музыкальные клипы. Об этом со ссылкой на источники 31 июля сообщает агентство Bloomberg.

Состоявшееся заключение сделок с крупнейшими звукозаписывающими компаниями поможет Facebook успешно конкурировать с видеохостингом YouTube.

По информации источников агентства, в ближайшее время будет сделано официальное заявление о сотрудничестве с такими звукозаписывающими корпорациями, как Warner Music Group, Sony Music Entertainment и Universal Music Group.

Отмечается, что право на воспроизведение аудиозаписей было получено Facebook ещё раньше. Теперь к нему добавляется разрешение на показ на платформе компании видеоклипов.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Facebook во втором квартале 2020 года увеличила свою выручку на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $18,69 млрд. Чистый доход компании за эти же периоды увеличился на 98% — до $5,18 млрд.

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