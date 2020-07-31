Москва, , 07:30 — REGNUM Арбитраж Москвы 3 ноября 2020 года начнёт рассмотрение спора якутской и хабаровской компаний за вертолёт МИ-8т. ООО «Транспортная компания Фрилайн» требует с ООО «Авиакомпания «Амуравиатранс АЗС» передать ей данный летательный аппарат, передаёт ИА REGNUM.

Иск от якутской компании, работающей в сфере грузового воздушного транспорта с 2011 года, поступил в суд 14 июля 2020 года. Дело приняла к производству судья Коновалова.

Ответчик, зарегистрированный в 1990 году, принадлежит ООО «Авиакомпания «Амуравиатранс» из Москвы, хотя та ликвидирована в 2014 году, и Южно-Сахалинскому региональному отделению международного общественного фонда «Победа-1945». Директор последнего — Игорь Андреев, который был соучредителем двух организаций — «Поискового движения России» по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества и отделения «Боевого братства».

Одновременно с подачей иска заявитель потребовал наложить обеспечительные меры в виде «запрета Росавиации (ФАВТ) в лице территориальных управлений, в частности Дальневосточного МТУ Росавиации, внесения в сертификат авиакомпаний, в том числе ИП Лучников А.И. (ИНН 280 103 180 471), ООО «Мост авиа» (ИНН 2 801 192 019) вертолёта МИ-8т номер в реестре RA-22 923 с заводским номером 98 520 400» без согласования с истцом. Отмечалось, что «после внесения сведений о вертолёте в сертификат эксплуатанта третьего лица использование предмета аренды арендатором будет невозможно, поскольку вертолёт будет эксплуатироваться, в том числе вырабатываться межремонтный ресурс иным лицом». Судья в требовании об обеспечительных мерах отказал.