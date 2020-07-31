Оренбург, , 07:30 — REGNUM В Оренбурге 3 августа начнутся ремонтные работы в подземном пешеходном переходе возле остановки «23 микрорайон» на проекте Гагарина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Стоит отметить, это первый переход, который отдан на реконструкцию и содержание концессионеру. Договор заключен на 25 лет.

«Концессионер берет на себя обязательство по содержанию и реконструкции перехода, а взамен получает право на использование торговых точек на его базе по своему усмотрению. Ежемесячно за это он будет перечислять в городской бюджет 120 тысяч рублей», — отметили в городской администрации.

Работы по реконструкции перехода концессионер будет выполнять за свой счет в течение одного года. Ремонтные работы предполагают модернизацию инженерных сетей, установку системы видеонаблюдения, создание доступной среды для маломобильных граждан. В обязанности также входит благоустройство и размещение нестационарных торговых объектов.