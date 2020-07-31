Чебоксары, , 07:26 — REGNUM В Чебоксарах назначено очередное собрание кредиторов ГУП «Чувашавтотранс», где будет рассмотрено предложение о продлении процедуры конкурсного производства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заседание кредиторов назначено на 14 августа. В повестку внесено три вопроса. Будет представлен отчёт конкурсного управляющего «Чувашавтотранса» о своей деятельности, информация о финансовом состоянии должника и его имуществе. Также кредиторы должны определить порядок и условия продажи Шумерлинского АТП.

«Рассмотрение вопроса об обращении в Арбитражный суд Чувашской Республики с ходатайством о продлении срока конкурсного производства в отношении ГУП «Чувашавтотранс», — говорится также в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУП «Чувашавтотранса» признан банкротом в сентябре 2019 года, тогда же было открыто конкурсное производство. Предприятие обслуживало более 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.