Тегеран, , 09:58 — REGNUM 30 июля высокопоставленный иранский чиновник заявил, что не существует никаких ограничений по швартовке судов в юго-восточном иранском стратегическом порту Чабахар. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Генеральный директор Портовой и морской организации юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан Бехруз Акаи в эксклюзивном интервью информационному агентству Исламской Республики (IRNA) заявил, что к порту могут одновременно причалить семь судов, перевозящих основные товары.

«После достижения ежегодной пропускной способности погрузки и разгрузки 8,5 млн тонн грузов в порту Шахид-Бехешти (Чабахар) был сделан большой шаг для облегчения торговли между странами Центральной Азии и государствами Южной и Юго-Восточной Азии», — отметил чиновник.

Чабахар является важнейшим районом в Иране, обладающим самым современным оборудованием, и играет важную роль в разгрузке и транспортировке грузов.