Варшава, , 05:29 — REGNUM Заявление о намерении участвовать в судебном процессе по делу, которое касается освобождения газопровода «Северного потока — 2» от норм Газовой директивы ЕС, подал в Высший суд Дюссельдорфа польский нефтегазовый концерн PGNiG, сообщил председатель правления компании Ежи Квечиньский на своей странице в Twitter.

Руководитель организации считает, что «активное участие» концерна в разбирательстве будет способствовать защите интересов Польши и польских предприятий.

В заявление PGNiG также включена и ее дочерняя компания в Германии PST (PGNiG Supply & Trading).

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока — 2», подала апелляцию на решение суда ЕС, отказавшего в рассмотрении иска против распространения на газопровод правил обновленной Газовой директивы Евросоюза.

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