Москва, , 03:33 — REGNUM Несколько российских банков предложили изменить законодательство, чтобы получить право самостоятельного списания средств со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить и при этом они не вышли на связь. Об этом 31 июля пишут «Известия».

Отмечается, что инициатива принадлежит Абсолют Банку, она также поддержана в Россельхозбанке, Промсвязьбанке, «ЮниКредите», Росбанке и «Зените».

По мнению банкиров, изменения позволят получать деньги за уже оказанные услуги — ведение счета и выдачу кредита. У клиента не будет формироваться задолженность и начисляться штрафные санкции.

Предполагается, что предложение Абсолют Банка будет подготовлено в рамках «регуляторной гильотины» Центробанка РФ — механизма совершенствования нормативно-правовой базы по регулирования финансового рынка.

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