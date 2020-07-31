Липецк, , 03:12 — REGNUM Временный управляющий областного государственного унитарного предприятия «Липецкая областная коммунальная компания» обжалует сделку по продаже здания в Липецке и права аренды земельного участка. Перерегистрация прав на объекты, по данным истца, прошла в период, когда был вынесен вердикт по банкротному делу. Заявление с требованием признать недействительной сделку поступило в арбитраж Липецкой области, передаёт ИА REGNUM.

Первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение в отношении государственной компании был введён 4 июня 2200 года. Временным управляющим назначен Олег Сорокин из Курской области. Процедура продлится до 11 ноября 2020 года.

В рамках своей деятельности управляющий обнаружил, что в июле 2014 года между ГУП и банком ВТБ был заключен кредитный договор на 10 млн рублей. В нём фигурировал залог — здание общей площадью 2 605,20 кв. м на улице Папина, 19 в в Липецке и право аренды участка общей площадью 2 803 кв.м. В период, когда уже слушалось банкротное дело, были объявлены торги по продаже арестованного имущества, включая здание и участок. Несмотря на то, что временный управляющий ещё в июне обратился в управление Росреестра с просьбой о запрете регистрационных действий, права на объекты были перерегистрированы. 9 июля 2020 года банк, как новый собственник, потребовал освободить здание, дав срок до 10 августа 2020 года.

Управляющий в ответ обратился в суд с требованием признать сделку недействительной и вернуть права на здание и участок ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания».

Помимо этого, в начале июля 2020 года суд по требованию управляющего ввёл в отношении десяти котельных, тепловых сетей обеспечительные меры, запретив регистрацию прав и перехода прав на них.