Вашингтон, , 01:55 — REGNUM Выручка компании Apple в третьем квартале 2020 финансового года (завершившемся 27 июля) увеличилась почти на 11%, по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года. Это следует из опубликованной 30 июля финансовой отчётности компании.

За последние три месяца выручка Apple достигла $59,7 млрд, что на $5,9 млрд больше, чем в прошлом году, когда её величина составила $53,8 млрд.

Чистая прибыль за прошедший квартал также подросла по сравнению с прошлогодним. При величине $11,3 млрд её прирост составил 13% или $1,3 млрд. В третьем квартале 2019 финансового года чистая прибыль компании составила $10 млрд.

Отмечается, что основной объем выручки был получен Apple от продаж смартфонов iPhone и работы сервисов компании.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил американскую технологическую корпорацию Apple в монополии и выкачивании денег из своих клиентов.

По его словам, продукция Apple продаётся с фантастической наценкой — компания берёт с пользователей на несколько сотен долларов больше, чем себестоимость самого смартфона. При этом пользователи далее должны платить за определённые приложения.

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