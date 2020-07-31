Вашингтон, , 01:31 — REGNUM Компания Facebook, являющаяся владельцем одноименной социальной сети, во втором квартале 2020 года увеличила свою выручку на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из опубликованной 30 июля её квартальной финансовой отчётности.

Выручка Facebook за второй квартал достигла $18,69 млрд, в то время, как за этот же период 2019 года её объем составлял $16,89 млрд. При этом, чистый доход компании за эти же периоды увеличился на 98% — до $5,18 млрд.

Число ежедневных уникальных пользователей социальной сети также увеличилось за сопоставимые периоды на 12%, достигнув 1,79 млрд человек.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель подкомитета по антимонопольной политике юридического комитета палаты представителей Конгресса США Дэвид Сисилини (демократ от штата Род-Айленд) заявил, что прошедшие 29 июля антимонопольные слушания подтвердили опасения о нарушениях в работе компаний Amazon, Apple, Facebook и Google.

Сисилини подчеркнул, что у обладающих огромным влиянием компаний, в том числе в сфере предоставления доступа к информации и рынкам, «есть мотивы и возможность злоупотреблять этой властью».

Читайте ранее в этом сюжете: Опасения конгрессменов о монополизме интернет-гигантов США подтвердились