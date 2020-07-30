Москва, , 19:25 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в июне 2020 года составил 15 019 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с маем и на 6,2% — в годовом выражении. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

За первое полугодие 2020 года средний размер назначенных пенсий вырос на 5,9% в годовом выражении.

При этом реальный размер пенсий в июне, согласно оценке Росстата, снизился на 0,1% по сравнению с маем, а в годовом выражении — вырос на 2,9%.

За первое полугодие 2020 года реальный размер пенсий вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.