Лондон, , 18:43 — REGNUM Нефтяные котировки 30 июля торгуются с минусом по отношению к закрытию прошлой сессии, однако к настоящему моменту Brent и WTI уже восстанавливаются от сессионных минимумов.

Добыча нефти

Октябрьские фьючерсы Brent подешевели на $1,04 (2,36%), до $43,05 за баррель. При этом чуть ранее в ходе торгов Brent упала до минимума в $41,75 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы WTI упали в цене на $1,25 (3,03%), до $40,02 за баррель. В ходе торгов марка опускалась до $38,76 за баррель.

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