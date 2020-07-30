Москва, , 18:38 — REGNUM Из всех ныне существующих государств США легче всего выходить из любых экономических потрясений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Так он прокомментировал новость о том, что валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале 2020 года упал на 32,9%.

«Действительно, неограниченная денежная эмиссия позволяет США решать все свои проблемы, — сказал Комолов. — Но то, что позволено одним, не позволено другим. И если США смогут решать свои проблемы через наращивание импорта за счет эмиссии, то страны полупериферии (у которых нет валюты, рассматриваемой миром как резервная) — нет. Таким образом, в США после резкого падения начнется такой же резкий отскок, но за счет остального мира. Если фундаментально мировая экономика не перестроится, то мы снова получим переток активов из одного кармана в другой».

Как подчеркнул Комолов, США решат свои экономические проблемы за счет ухудшения экономической ситуации на периферии мировой экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ВВП Америки во втором квартале текущего года снизился на рекордные 32,9% в годовом выражении.

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