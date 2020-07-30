Москва, , 18:23 — REGNUM Вместо снижения ключевой ставки Центробанку можно было бы предпринять ряд других мер для активизации и удешевления кредитования в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Доллар и рубль Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Комментируя падение курса рубля, экономист отметил, что это произошло в том числе по причине снижения ключевой ставки Центральным банком России. Целью же данной меры было обеспечение более дешевых кредитов для населения и бизнеса. Однако реализовать задуманное в полной мере не получилось, считает эксперт.

«Возможно, было бы целесообразнее выделить линии целевого кредитования для ипотеки, для промышленности, малого и среднего бизнеса и государству проконтролировать эти линии. Но пошли по классическому пути, по учебнику экономики», — сказал Колташов.

По мнению экономиста, в Центробанке при принятии решения исходили из того, что при снижении ключевой ставки будет произведён разворот к более дешёвым кредитам. Люди будут активнее брать кредиты, что приведёт к росту экономики.

«Вместо этого мы наблюдаем снижение курса российской валюты. Не критическое, не катастрофичное, но пугающее. В этой ситуации главный вопрос, как дальше будут действовать правительство и Центробанк. Очевидно, что инструменты, которые были опробованы в июне, они даже в условиях дорожающей нефти не обеспечили нам укрепления рубля и роста экономики», — отметил Колташов.

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