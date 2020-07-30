Лондон, , 18:06 — REGNUM Алмазодобывающая компания De Beers готовит сокращение сотрудников из-за кризиса отрасли, связанного с последствиями эпидемии коронавируса, 30 июля сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, решения о сокращениях приняты после подведения полугодовых итогов. Обороты и прибыль компании резко сократились из-за снижения спроса и цен на необработанные алмазы.

Базовая прибыль De Beers по EBITDA за первую половину 2020 года составила всего $2 млн по сравнению с $518 млн в первом полугодии 2019 года.

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