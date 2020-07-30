Пекин, , 18:03 — REGNUM В Китае обнародованы итоги сотрудничества с туркестанскими республиками в сфере импорта природного газа по газопроводу Центральная Азия — Китай, сообщает 30 июля Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную компанией Petro China West Pipeline Company.

За первое полугодие текущего года по газопроводу, берущему начало на границе Туркменистана и Узбекистана и проходящему по территории Казахстана, в КНР были поставлены более 19 млрд кубометров голубого топлива. Это более 15% годового объема потребления газа в Поднебесной. С учетом того, что нитка из Туркестана после пересечения границы Китая вливается во внутренний газопровод «Восток — Запад», импортный газ используется по всей протяженности маршрута, превышающего 1 тыс. 830 км. Потребителями этого газа являются около 500 млн жителей Китая.

В целом же по газопроводу, введенному в строй в декабре 2009 года, на июнь текущего года было перекачано и поставлено на китайский рынок 316 млрд кубометров природного газа.