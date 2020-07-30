Москва, , 18:03 — REGNUM Российская экономика фактически ударилась о дно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя падение курса рубля, экономист отметил, что это произошло том числе по причине снижения ключевой ставки Центральным банком России. При этом кредиты, несмотря на эти меры, не стали существенно дешевле.

«Снижение ключевой ставки не привело к резкому удешевлению кредитов. Банки обеспечивают себе более высокую маржу и стараются больше заработать на новых ипотечниках. Опустившись на дно под влиянием двух месяцев пандемии и самоизоляции, мы не развернулись резко, ударившись о дно и пойдя вверх, а оказались в депрессивной ситуации, когда механизм снижения ключевой ставки сработал скорее против рубля», — сказал Колташов.

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