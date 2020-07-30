Ярославль, 30 июля 2020, 17:53 — REGNUM 30 июля в Ярославле прошла пресс-конференция представителей партии «Справедливая Россия», которая стала частью общероссийской информационной акции «Борьба с бедностью: когда победим?».
Ведущий пресс-конференции депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин представил журналистам 100-страницный доклад, в котором проанализирована ситуация с бедность в стране и названы, по мнению партии, основные её причины.
Главным экспертом на пресс-конференции стал экс-губернатор Ярославской области, член партии «Справедливая Россия» Анатолий Лисицын.
Говоря о причинах бедности Лисицын акцентировал внимание на межбюджетных отношениях. Он, как и авторы доклада, отметил деление российских регионов на три группы: первую — самую небольшую, со сверхдоходами; вторую — куда входят кавказские регионы, сидящие на федеральной дотации (Чечня, на 80% финансируемая из федерального бюджета, Дагестан, Севастополь, Крым и третью — большинство регионов, таких, как наша Ярославская область, где остается всего 20−25% налогов.
По мнению Лисицына, для решения проблемы необходимы административная реформа, вплоть до сокращения числа субъектов Федерации, и планомерное развитие региональных экономик с увеличением доли среднего и малого бизнеса.
Подготовка доклада заняла у его авторов почти год. В работе над документом принимала участия большая группа экспертов, имеющих научные степени. Текст доклада опубликован на сайте «справедливой России», а также отправлен в правительство Российской Федерации, руководителям министерств и ведомств.