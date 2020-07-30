Ярославль, , 17:53 — REGNUM 30 июля в Ярославле прошла пресс-конференция представителей партии «Справедливая Россия», которая стала частью общероссийской информационной акции «Борьба с бедностью: когда победим?».

Анатолий Каширин и Анатолий Лисицын

Ведущий пресс-конференции депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин представил журналистам 100-страницный доклад, в котором проанализирована ситуация с бедность в стране и названы, по мнению партии, основные её причины.

«Мы видим три основные проблемы. Во-первых, несправедливое распределение доходов, в результате чего богаты богатеют, а бедные беднеют. Это наглядно продемонстрировала ситуация с пандемией — капиталы многих богатых людей России лишь приросли. Во-вторых, низкий минимальный размер оплата труда, который, естественно, влияет на прожиточный минимум, на потребительскую корзину и т.д. Третье — несправедливая налоговая система, несправедливые поборы граждан. Всё это приводит к такому, например, вопиющему результату, как бедность среди работающих», — сказал во вступительном слове Анатолий Каширин.

Главным экспертом на пресс-конференции стал экс-губернатор Ярославской области, член партии «Справедливая Россия» Анатолий Лисицын.

Говоря о причинах бедности Лисицын акцентировал внимание на межбюджетных отношениях. Он, как и авторы доклада, отметил деление российских регионов на три группы: первую — самую небольшую, со сверхдоходами; вторую — куда входят кавказские регионы, сидящие на федеральной дотации (Чечня, на 80% финансируемая из федерального бюджета, Дагестан, Севастополь, Крым и третью — большинство регионов, таких, как наша Ярославская область, где остается всего 20−25% налогов.

«До 2000-го года налоги делились 50 на 50 — в федеральный бюджет уходила только половина. Сегодня же мы видим, что Москва, образно говоря, беременна деньгами, она не знает, куда их деть. Один только плиточный бюджет позволяет в год тратить до 300 млрд только на благоустройство. Это почти четыре бюджета Ярославской области. При этом регионы вынужден перекраивать трещащие по швам бюджеты, экстренно «затыкая дыры». Отсюда и недовольство жителей, и та самая бедность, которую мы никак не можем побороть,» — считает экс-губернатор.

По мнению Лисицына, для решения проблемы необходимы административная реформа, вплоть до сокращения числа субъектов Федерации, и планомерное развитие региональных экономик с увеличением доли среднего и малого бизнеса.

Подготовка доклада заняла у его авторов почти год. В работе над документом принимала участия большая группа экспертов, имеющих научные степени. Текст доклада опубликован на сайте «справедливой России», а также отправлен в правительство Российской Федерации, руководителям министерств и ведомств.