Тула, , 17:48 — REGNUM Тульские колледжи получили федеральные гранты по итогам конкурсного отбора в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Конкурс на предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета на поддержку профессиональных образовательных организаций проводило Министерство просвещения РФ, сообщили ИА REGNUM 30 июля в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Тульские колледжи получили федеральные гранты Управление пресс-службы правительства Тульской области

Всего в конкурсном отборе приняли участие 854 учреждения, победителями были признаны 175. В число победителей вошли три тульских колледжа — это Донской колледж информационных технологий, Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова, Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова.

Всего тульские колледжи получат гранты на 97,6 млн рублей. На эти деньги планируется создание новых мастерских в области информационных и коммуникационных технологий, сельского хозяйства, промышленных и инженерных технологий.