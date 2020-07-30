Магас, , 17:22 — REGNUM В Ингушетии вновь зафиксирован самый высокий уровень безработицы в России. По данным Росстата, в республике не работает каждый третий житель, находящийся в трудоспособном возрасте.

Так, при численности рабочей силы в количестве 259 тыс. человек, безработными в Ингушетии официально признаны 78,1 тыс. граждан. Таким образом, уровень безработицы составляет 30,1%, что является самым высоким показателем по стране.

В других субъектах Северо-Кавказского федерального округа ситуация также не оптимистичная. Почти 17,7% безработных насчитали в Северной Осетии, в Дагестане безработными являются 17,4% всех экономически активных граждан.

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