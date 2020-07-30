Калуга, , 17:12 — REGNUM На 14,5% выросло сельскохозяйственное производство в хозяйствах всех категорий в Калужской области в январе — июне 2020 года по сравнению с первым полугодием прошлого года. Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

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По информации статистиков, за шесть месяцев в сельских хозяйства региона было произведено скота и птицы на убой (в живом весе) — 64 тыс. тонн, молока — 214,9 тыс. тонн, яиц — 86,8 млн штук, что к соответствующему периоду 2019 года составило 99,1%, 113,5% и 108,1% соответственно.

По данным весеннего учёта, вся посевная площадь сельхозкультур под урожай 2020 года в области занимает 364,9 тыс. га (104,6% к 2019 года), в том числе зерновые и зернобобовые — 106 тыс. га (115,0%), технические культуры — 8,2 тыс. га (117,6%), картофель — 10,7 тыс. га (95,1%), овощи — 2,6 тыс. га (100,3%), кормовые культуры — 237,4 тыс. га (100,6%). На посев зерновых и зернобобовых, технических и кормовых культур сельхозорганизациями приходится (81% — 90%), а картофеля и овощей — на хозяйства населения, 82% и 80% соответственно.

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