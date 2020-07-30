Майкоп, , 17:00 — REGNUM Вопросы исполнения поручения президента РФ Владимира Путина в части использования федеральных субсидий, а также вопросы подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду и состояния материально-технической базы учреждений культуры обсуждались 30 июля в ходе заседания кабинета министров Республики Адыгея, которое провёл глава Адыгеи Мурат Кумпилов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов Пресс-служба главы Республики Адыгея

Как доложил министр финансов РА Довлетбий Долев, в 2019 году в Адыгее действовало 53 соглашения с федеральными органами власти, на их исполнение направлено более 6,4 млрд рублей, в том числе из республиканского бюджета почти 525,3 млн рублей и 94 млн рублей из местных бюджетов. Экономия составила 5 млн рублей. По большинству соглашений целевые показатели достигнуты.

«В каждом муниципальном образовании нужно более внимательно подходить к перспективному планированию, к выполнению заключенных соглашений, грамотно формировать прогнозы и возможности региона для достижения целевых показателей. Особенно это касается таких сложных проектов, как очистные сооружения. Нужно изучать положительный опыт других регионов, выбирать наиболее подходящие для нас проекты», — отметил глава Адыгеи.

Заместитель министра строительства, транспорта жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА Рамазан Ляфишев доложил на заседании о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду. Ведётся подготовка к эксплуатации 255 котельных, 302 км тепловых сетей, 25 центральных тепловых пунктов, 1720 многоквартирных домов, 3 тыс. км газопроводов, а также 319 водозаборов и т.д. В селе Хатукай к 1 октября планируется завершить работы по теплоснабжению с вводом в действие пяти придомовых котлов. До 15 октября получить паспорта готовности к осенне-зимнему периоду должны все муниципалитеты региона.

Глава региона обратил внимание на необходимость соблюдения графика работ, а также напомнил, что к началу отопительного сезона нужно сохранить темпы погашения задолженности по газу, повысить платежную дисциплину потребителей энергоресурсов.

Махмуд Тлехас, глава Адыгейска, где у муниципального предприятия наблюдается наибольшая задолженность за газ, отчитался перед главой республики, что общая задолженность за газ составила 277,6 млн рублей, за электроэнергию — 100 млн рублей, принимаются меры по постепенному снижению объёма долга. При этом с начала года наблюдается постепенное снижение задолженности за поставленные энергоресурсы. Глава Адыгеи поставил задачу руководству минстроя РА провести полный анализ складывающейся ситуации с задолженностями с целью ее устранения.

Министр культуры РА Юрий Аутлев рассказал о ситуации с организацией дополнительного образования в области культуры и искусства. В регионе сегодня насчитывается 20 школ искусств и одна детская художественная школа. С 2019 года начался процесс их перевода с муниципального на региональный уровень, на данный момент статус региональных получили шесть школ искусств. Число учащихся в школах искусств увеличилось на 1%, до 5370 человек, из них 57 детей-инвалидов. Около 60% детей обучаются по предпрофессиональным программам, что на 20% выше прошлогоднего показателя. При этом есть потребность в увеличении числа школ искусств. Также ведется работа по повышению кадрового потенциала за счет целевой подготовки, подана заявка по 64 специалистам для работы в сельской местности. В 2019 году поставлено 19 пианино. В июле текущего года в рамках реализации национального проекта «Культура» для Адыгейской республиканской детской школы искусств имени К.Х. Тлецерука приобретен рояль, были закуплены нотно-методические издания, 33 мольберта. Более 217 млн рублей на капремонт четырёх школ искусств выделено по госпрограмме «Развитие образования». В рамках мероприятий, посвященных 100-летию Республики Адыгея, начался ремонт республиканской детской школы искусств имени К.Х. Тлецерука, на эти цели выделено более 8,2 млн рублей. Поданы заявки на ремонт еще девяти школ искусств в 2021—2023 годах.

Глава Адыгеи одобрил результаты работы по укреплению материально-технической базы учреждений культуры с привлечением федеральных средств и указал на важность повышения качества образования, продолжения участия республики в федеральных госпрограммах, направленных на развитие культуры. Главам муниципалитетов поручено оказывать активное содействие в создании региональной системы детских школ искусств.

Председатель Комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов доложил о реализации программы по содействию добровольному переселению квалифицированных кадров из числа соотечественников, проживающих за рубежом. С 2019 года в программе приняли участие шесть человек, а с учетом членов семей — 11 человек. Участники программы имеют высшее образование, они трудоустроены. Все переселенцы обеспечены образовательными, медицинскими услугами. По мере необходимости им предоставляются услуги государственных и муниципальных учреждений дошкольного воспитания, общего и профессионального образования.