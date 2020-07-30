Москва, , 16:38 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 24 июля составил $582,7 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

На 17 июля международные резервы страны составляли $574 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $8,7 млрд, или на 1,5%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото».

Напомнис, согласно данным ЦБ, начало июля в общей структуре международных резервов иностранная валюта составляла $426,64 млрд, специальные права заимствования — $6,68 млрд, резервная позиция в МВФ — $4,76 млрд, монетарное золото — $130,79 млрд.